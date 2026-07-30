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Адміністрація Трампа проти ліворадикального тероризму

By 3 Mins Read

16 липня Адміністрація Трампа заявила про намір розпочати безпрецедентний ґлобальний наступ проти транснаціональної загрози ліворадикального тероризму. “Під керівництвом президента Дональда Дж. Трампа до крайнього лівого екстремізму ставитимуться з такою ж серйозністю та люттю, з якою світ довго ставився до джихадистського тероризму”, – заявили в Білому домі. Державний секретар Марко Рубіо зазначив: „Наша контртерористична доктрина мала...


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