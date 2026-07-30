Адміністрація Трампа проти ліворадикального тероризму

16 липня Адміністрація Трампа заявила про намір розпочати безпрецедентний ґлобальний наступ проти транснаціональної загрози ліворадикального тероризму. “Під керівництвом президента Дональда Дж. Трампа до крайнього лівого екстремізму ставитимуться з такою ж серйозністю та люттю, з якою світ довго ставився до джихадистського тероризму”, – заявили в Білому домі. Державний секретар Марко Рубіо зазначив: „Наша контртерористична доктрина мала...