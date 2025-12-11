Close Menu
Адміністрація Трампа розкрила свої ґлобальні пріоритети

ВАШІНҐТОН. – 33-сторінковий документ щодо Стратегії національної безпеки США є рідкісним офіційним поясненням світогляду Президента Дональда Трампа на зовнішню політику країни. Такі стратегії, які президенти зазвичай публікують раз на термін, можуть допомогти сформува­ти те, як уряд США розподілятиме бюджет та встанов­люватиме політичні пріоритети. Стратегія національної безпеки Трампа, яку Білий дім оприлюднив 4 грудня, містить деякі...


