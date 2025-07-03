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Азербайджан проти Росії

By 2 Mins Read

Суд у Баку залишив під арештом вісім росіян, яким інкримінують звинувачення в транзиті наркотиків з Ірану та кібершахрайстві. Серед них – працівники російської пропаґандистської аґенції „Супутник“, яких підозрювали у зв’язках з ФСБ. Після облави в офісі кількість їхніх співробітників скоротили із 40 до одного. Рейди проти росіян в Азербайджані почалися після гучних затримань азербайджанців у...


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