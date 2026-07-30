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Акція на підтримку України

By Updated:1 Min Read

Учасники акції на підтримку України в Ошаві. (Фото: Bohdan Kolacz) ОШАВА, Онтаріо. – Українська громада провела 310-ту щотижневу акцію на підтримку України. Про це повідомив Світовий конґрес українців (СКУ). Українці та друзі України щонеділі, незалежно від погоди, виходять на вулиці міста Ошава, щоб нагадати про боротьбу українського народу за свободу та незалежність. У Світовому конґресі...


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