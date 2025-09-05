Close Menu
Відкриття акції „Українська єдність без кордонів“. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 24 серпня, у День Незалеж­нос­ти України відбулася Всеукраїнська акція „Українська єдність без кордонів“ у межах міжнародної мистецької ініціятиви „Знаки ідентичности“ у співпраці з мисткинею Каріною Гаєвою. Подія об’єднала українців з різних куточків світу навколо створення колекції рушників XXI ст. у техніці вибійки – вже понад тисячу років...


