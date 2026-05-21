Американський фонд допомагає Прикарпаттю

Світлана Онищук вручає відзнаку керівнику американського благодійного фонду Майклу Каппоні. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті розвивають співпрацю з міжнародними організаціями задля підтримки людей, які постраждали від війни, та для посилення стійкости місцевих громад. Начальниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з представниками американського благодійного фонду Global Empowerment Mission – засновником і президентом організації Майклом Каппоні, директоркою...