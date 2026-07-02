Американські хірурги працюють на Закарпатті

Американські хірурги Ендрю Бодер і Стівен Ковач отримали відзнаки від Обласної військової адміністрації. (Фото: Закарпатська ОВА) УЖГОРОД, Закарпатська область. – Обласну клінічну лікарню ім. Андрія Новака відвідали американські фахівці – мікрохірург Ендрю Бодер та пластичний хірург Стівен Ковач. Це їхня восьма благородна місія на Закарпатті. Від початку повномаштабного вторгнення вони провели вже понад 50 найскладніших...