Американські хірурги працюють на Закарпатті

Американські хірурги Ендрю Бодер і Стівен Ковач отримали відзнаки від Обласної військової адміністрації. (Фото: Закарпатська ОВА) УЖГОРОД, Закарпатська область. – Обласну клінічну лікарню ім. Андрія Новака відвідали американські фахівці – мікрохірург Ендрю Бодер та пластичний хірург Стівен Ковач. Це їхня восьма благородна місія на Закарпатті. Від початку повномаштабного вторгнення вони провели вже понад 50 найскладніших...
Previous ArticleСтворення Національного парку „Чорноліський“
Next Article Учили знаходити успішні приклади для наслідування