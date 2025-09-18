Close Menu
Американці відвідали родовища

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Про це повідомив Міністер економіки Олексій Соболев: „Разом із делеґацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні“. Оглянули Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище – перспективні майданчики,...


