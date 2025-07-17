АМЕРИКА І СВІТ

Останній салют героєві АРЛІНҐТОН, Вірджінія. – На Національному кладовищі в Арлінґтоні 3 липня відбулася урочиста церемонія військового похорону сержанта першої кляси Морської піхоти США – 41-літнього Корі Джана Навроцького з Ленсдейлу, Пенсильванія. Він зголосився добровольцем воювати за Україну в рядах Міжнародного Леґіону. Цей підрозділ підпорядкований Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Він загинув 22...