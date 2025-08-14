АМЕРИКА І СВІТ

Close Menu
Евросоюз підтримує Україну БРЮСЕЛЬ. – Европейська комісія, головний виконавчий орган  Европейського союзу, підтримала намагання Президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні, але підкреслила важливість тиску на Росію та надання ґарантій безпеки Україні. 9 серпня французькі, італійські, німецькі, польські, британські й фінляндські провідники комісії оприлюднили спільну заяву в цій справі. 10 серпня Президент України Володимир...


