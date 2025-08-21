АМЕРИКА І СВІТ

Close Menu
Трамп телефонував Орбанові ВАШІНҐТОН. – Президент США Дональд Трамп 18 серпня зателефонував Прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану після переговорів з Президентом Володимиром Зеленським та европейськими провідниками. Президент США запитав, чому В. Орбан бльокує переговори про вступ України до Европейського союзу, пише аґенція „Блумберґ” з посиланням на поінформовані джерела. Телефонна розмова з В. Орбаном стала результатом обговорень...


