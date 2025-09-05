АМЕРИКА І СВІТ

Close Menu
Бразилія відзначила незалежність України БРАЗИЛІЯ, Бразилія. – Національний конґрес Бразилії вперше в історії офіційно відзначив День Незалежности України. Урочиста сесія парляменту відбулася 25 серпня. Ініціятором події став депутат українського походження Павло Білинський. До заходу долучилися президент Українсько-бразильської центральної репрезентації Роберто Андре Орестен,  тимчасовий повірений у справах України в Бразилії Андрій Бороденков, генеральний секретар Національної конференції...


