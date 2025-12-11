АМЕРИКА І СВІТ

Верховний суд підтримує Трампа ВАШІНҐТОН. – Консервативна більшість Вер­ховного суду США націлена підтримати арґументи Дональда Трампа про те, що президент повинен мати право звільняти членів непідпорядкованих адміністрації аґентств. „Під час дебатів 8 грудня консервативна більшість суду дала зрозуміти, що скасує 90-річне рішення, яке обмежувало можливість президентів звільняти членів рад директорів у незалежних аґентствах“, – зазначається...