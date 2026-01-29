АМЕРИКА І СВІТ

Проєкт Трампа на Південному Кавказі ВАШІНҐТОН. – Через ініціятиву Президента США „Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання“ (TRIPP) щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі Росія втрачає позиції в реґіоні, йдеться в спостереженнях Служби зовнішньої розвідки від 26 січня. Спільна вірменоамериканська управляюча компанія буде 49 років забезпечувати функціонування проєкту та комунікації між нещодавніми ворогами...
Previous ArticleРосія хоче заморозити Україну
Next Article УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ