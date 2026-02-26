Close Menu
АМЕРИКА І СВІТ

Вбили ватажка найбільшого наркокартелю ТАПАЛЬПА, Мехіко. – Глава відомого своєю жорстокістю мехікського наркокартелю „Халіско нове покоління“ Немесіо Осегера Сервантес, він же „Ель Менчо“, убитий 22 лютого, оголосило Міністерство оборони Мехіко. Розвідувальні дані для операції, яка проводилася у місті Тапальпа на заході країни мехікськими військовими, надавалися американською стороною. Ель Менчо помер від отриманих ран під час...


