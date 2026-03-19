АМЕРИКА І СВІТ

Іранські очільники загинули від авіоудару ТЕЛЬ АВІВ. – 16 березня в результаті ізраїльського авіоудару в Ірані загинули секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані та командир воєнізованого формування „Басідж“ Голамреза Сулеймані. Внаслідок удару також загинули заступник командира „Басідж“ та інші високопоставлені офіцери цього воєнізованого формування. „Басідж“ відомий своєю роллю у жорстокому придушенні антиурядових протестів в...