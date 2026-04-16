АМЕРИКА І СВІТ

Переговори закінчилися безрезультатно ІСЛАМАБАД. – Тривалість заборони на збагачення урану стала головною перешкодою для досягнення угоди під час мирних переговорів між США та Іраном, що відбулися 11-12 квітня в Ісламабаді. Вашінґтон прагнув домогтися 20-річного мораторію на збагачення в обмін на скасування санкцій США проти Теграна. Іранська переговорна команда запропонувала у відповідь п’ятирічний термін. 13 квітня...