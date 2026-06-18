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АМЕРИКА І СВІТ

By 5 Mins Read

Досягнуто угоди про припинення війни ВАШІНҐТОН. – Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення рамкової угоди про припинення бойових дій  на Близькому Сході, відкриття Ормузької протоки і припинення американської блокади іранських портів. Угода  відкриє 60-денний період для укладення більш детальної мирної угоди між Вашінґтоном і Теграном. Прем’єр-міністер Пакистану Шехбаз Шаріф, чия країна виступила посередником між...


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