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Андрій Сибіга відвідав Республіку Корея

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КИЇВ. – Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга 29 червня-2 липня проводить робочі візити до Республіки Корея та Японії. Міністри закордонних справ України та Республіки Корея А. Сибіга та Чо Хьон обговорили в Сеулі спільні виклики через співпрацю Москви з Пхеньяном та питання північнокорейських військовополонених. Сторони обговорили шляхи розвитку політичного діялогу на найвищому рівні, розширення...


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