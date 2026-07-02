Андрій Сибіга відвідав Республіку Корея

КИЇВ. – Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга 29 червня-2 липня проводить робочі візити до Республіки Корея та Японії. Міністри закордонних справ України та Республіки Корея А. Сибіга та Чо Хьон обговорили в Сеулі спільні виклики через співпрацю Москви з Пхеньяном та питання північнокорейських військовополонених. Сторони обговорили шляхи розвитку політичного діялогу на найвищому рівні, розширення...