Анна Абрамчук обурена рішенням МОК

Анна Абрамчук ЇГЛАВА, Чехія. – Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про скасування санкцій проти Олімпійського комітету Росії та послаблення обмежень на участь російських спортовців у міжнародних змаганнях викликало широке обговорення як на міжнародних платформах, так і серед уболівальників, які підтримують українських спортовців, змушених тренуватися під обстрілами країни-аґресора. Співзасновниця молодіжної спілки Asociace Most UA-CZ, заступниця голови...