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Анна Абрамчук обурена рішенням МОК

By Updated:3 Mins Read

Анна Абрамчук ЇГЛАВА, Чехія. – Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про скасування санкцій проти Олімпійського комітету Росії та послаблення обмежень на участь російських спортовців у міжнародних змаганнях викликало широке обговорення як на міжнародних платформах, так і серед уболівальників, які підтримують українських спортовців, змушених тренуватися під обстрілами країни-аґресора. Співзасновниця молодіжної спілки Asociace Most UA-CZ, заступниця голови...


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