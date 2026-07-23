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Ансамбль „Ґроно“ в Ірляндії

By Updated:4 Mins Read

Лавреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, народний артист Молдови, засновник та головний балетмайстер Академічного театру „Київ Модерн-балет“, професор катедри сучасної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв Раду Поклі­тару і Оксана Куровець з нагородою фестивалю. КІЛКЕННІ, Ірляндія. – У громаді міста відбулися урочистості з нагоди триріччя з дня створення Українського хору та інструментального ансамблю...


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