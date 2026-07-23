Ансамбль „Ґроно“ в Ірляндії

Лавреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, народний артист Молдови, засновник та головний балетмайстер Академічного театру „Київ Модерн-балет“, професор катедри сучасної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв Раду Поклі­тару і Оксана Куровець з нагородою фестивалю. КІЛКЕННІ, Ірляндія. – У громаді міста відбулися урочистості з нагоди триріччя з дня створення Українського хору та інструментального ансамблю...