Архиєпископ Марк проти УПЦ

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Архиєпископ Кропив­ниць­кий і Голованівський Православної церкви Украї­ни (ПЦУ) Марк 4 лютого оприлюднив звернення до  міжнародної спільноти з закликом розвіяти неправдиву пропаґанду Української православної церкви Московського патріярхату (УПЦ МП), щоб вона не довіряла  брехні про утиски УПЦ МП, яка систематично сама є провокатором міжконфесійних конфліктів. Керівництво Олександрійської єпархії УПЦ МП, яке діє на території...


