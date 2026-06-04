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Багатонаціональний Києво-Подол

By Updated:9 Mins Read

Кам’яна молдово-румунська церква Св. Михаїла, побудована до потопу 1570-х років на Києво-Подолі на вулиці Волоській, була оборонною церквою і була подібною до тієї, яка є в трансильванському міс­ті Гуне­доара (на фото). Київ виник місці, де зустрічались торговельні шляхи Сходу і Заходу. Середньовічний Києво-Поділ був місцем проживання і праці вихідців з різних країв світу. Тут мешкали...


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