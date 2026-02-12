Баталії на могилах

29 серпня 2025 року відбулося відкриття Національного меморіяльного кладовища (НВМК). Президент Володимир Зеленський разом із міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою поїхали до села Мархалівка у Фастівському районі на Київщині, де у День пам’яті захисників України відбулася офіційна церемонія відкриття кладовища – провели перші поховання, вічний спокій знайшли п’ять невідомих бійців. Відразу проти кладовища заявили...