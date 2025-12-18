Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Безугла вимагає звільнення Сирського

By 1 Min Read

Народна депутатка Мар’яна Безугла розвісила плякати у сесійної залі Верховної Ради . КИЇВ. – Позафракційна народна депутатка Мар’яна Безугла 16 грудня  намагалася зайти до сесійної залі  із суперечливим написом з вимогами відставки Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військової реформи і ротації військових на фронті. „Це буде перешкоджати роботі парляменту, ви закриєте президію, і депутати не зможуть...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts