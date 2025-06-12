Бережанський „Карітас“ став порятунком

Потребуючі люди отримують їжу і допомогу в „Карітасі“. БЕРЕЖАНИ. – У центрі міста, біля домівки організації „Карітас Бережани“ встановлено композицію великого українського серця у синьо-жовтих кольорах, яке є символом християнської любови та милосердя. Протягом багатьох років благодійний фонд разом з директором о. Михайлом Бугаєм, чуйними працівниками і добровольцями допомагає знедоленим людям, сиротам, дітям з інвалідністю....