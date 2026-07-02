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Бережанці святкували День міста

By Updated:2 Mins Read

Бережанці численно об’єдналися любов’ю і гордістю за рідне місто. БЕРЕЖАНИ. – Мешканці громади разом з захисниками відзначили День міста. Старовинним Бережанам сповнився 651 рік від першої писемної згадки та 496 років від дня отримання Маґдебур­зького права – символу самоврядування, гідности та свободи громади. Місто вистояло крізь війни, зміну епох та випробування часу. Міський голова  Ростислав...


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