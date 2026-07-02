Бережанці святкували День міста

Бережанці численно об’єдналися любов’ю і гордістю за рідне місто. БЕРЕЖАНИ. – Мешканці громади разом з захисниками відзначили День міста. Старовинним Бережанам сповнився 651 рік від першої писемної згадки та 496 років від дня отримання Маґдебур­зького права – символу самоврядування, гідности та свободи громади. Місто вистояло крізь війни, зміну епох та випробування часу. Міський голова Ростислав...