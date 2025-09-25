Благодійна вечеря з Рейчел Рей

Close Menu
НЮ-ЙОРК. – Від перших днів повномаштабного вторгнення Росії в Україну Український конґресовий комітет Америки (УKКА) був щасливий отримати непохитну підтримку однієї з найулюбленіших  кулінарних зірок Америки – Рейчел Рей. Завдяки її щедрості УККА зміг доставити необхідну гуманітарну допомогу українським сиротам і пораненим воїнам, надаючи не лише ресурси, але й надію в найтемніших часах. Упродовж останніх...


