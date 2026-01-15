Благодійний авкціон у Львові

Учасники благодійного авкціону ЛЬВІВ. – Благодійний авкціон став прикладом єдности, довіри та відповідальної дії. За вечір зібрали 15 мільйонів 257 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України – кошти, що вже працюють на транспорт, техніку й реальні потреби наших воїнів. Ініціятором заходу став народний депутат Ростислав Тістик. Враженнями про благодійні торги поділився народний художник України,...