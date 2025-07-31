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Благодійний захід „З попелу в барви“

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Майстер-кляса з розпису гільз. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 28 червня в сквері „Юність“ відбувся мистецько-благодійний захід „З попелу в барви“, організований представниками Учнів­ської міжпарляментської асамблеї. Головною подією вечора став благодійний авкціон, під час якого всі охочі могли придбати розмальовані гільзи та картини, створені учнями черкаських шкіл. У кожному виробі – тепло дитячих сердець, щира...


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