Майстер-кляса з розпису гільз. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 28 червня в сквері „Юність“ відбувся мистецько-благодійний захід „З попелу в барви“, організований представниками Учнів­ської міжпарляментської асамблеї. Головною подією вечора став благодійний авкціон, під час якого всі охочі могли придбати розмальовані гільзи та картини, створені учнями черкаських шкіл. У кожному виробі – тепло дитячих сердець, щира...