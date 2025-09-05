Благодійний проєкт „До Батьківщини!“

Співає заслужена артистка України Людмила Фесенко. З 14 по 22 серпня в Україні з ініціятиви продюсера Алекса Гутмахера – засновника та продюсера Українсь­ко-американського благодійного проєкту „Незабутня Квітка“, присвяченого американській співачці Квітці Цісик (1953-1997) за підтримки та безпосереднього сприяння Полтав­ської обласної військової адміністрації (ОВА) та Департаменту культури і туризму Полтавської ОВА, Полтав­ської торгово-промислової палати, Кременчуцької, Горішньоплавнів­ської,...