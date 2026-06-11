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Благодійний фонд утримує школу

By Updated:3 Mins Read

Валентина Малюк, Зоя Кернасовська, Анна Удовіна, Людмила Островська. АЙЯ-НАПА, Кіпр. – Шестикласна Українська післяобідня школа з п’ятиденним тижневим навчанням уже три роки працює завдяки проєкту Кіпрського благодійного фонду Kepaky Foundation, заснованого сім’єю – Андреасом і Асусеною Софоклеусами. Вчителі школи Зоя Кернасовська, Валентина Малюк  і директорка Анна Удовіна  розповіли про свою роботу і про авторитетний та ...


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