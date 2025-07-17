Бойові дії 10-16 липня

10 липня У Росії уражено Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна та Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунов, що спеціялізується на виготовлення ракет для ППО. У Генштабі ЗСУ зазначили, що це підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежа...