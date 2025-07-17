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Бойові дії 10-16 липня

By 5 Mins Read

10 липня У Росії уражено Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна та Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунов, що спеціялізується на виготовлення ракет для ППО. У Генштабі ЗСУ зазначили, що це підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.  Зафіксовано вибухи та пожежа...


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