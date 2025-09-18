Бойові дії 11-17 вересня

11 вересня Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тис. російських цілей. Першість залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами. Спецпризначенці ГУР уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорномор­ської фльоти РФ під Новоросійсь­ком. Уражений корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році, його вартість – близько 60 млн дол. 12 вересня Вночі безпілотники СБУ уразили найбільший...