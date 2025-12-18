Бойові дії 11-17 грудня

11 грудня На Слов’янському напрямку місто Сіверськ залишалося під контролею Сил оборони України, тривали проти­диверсійні заходи. До складу Коаліції морських спро­можностей на підтримку України входять вже понад 20 країн. Воїни 425-го окремого штурмового полку „Скеля“ Сухопутних військ ЗСУ в центрі Покровська Донецької області підняли український прапор. Росіяни в туманну погоду застосу­вали бронетехніку для штурму Пок­ровська,...