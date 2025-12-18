Бойові дії 11-17 грудня

11 грудня На Слов’янському напрямку місто Сіверськ залишалося під контролею Сил оборони України, тривали протидиверсійні заходи. До складу Коаліції морських спроможностей на підтримку України входять вже понад 20 країн. Воїни 425-го окремого штурмового полку „Скеля“ Сухопутних військ ЗСУ в центрі Покровська Донецької області підняли український прапор. Росіяни в туманну погоду застосували бронетехніку для штурму Покровська,...
