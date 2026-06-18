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Бойові дії 11-17 червня

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11 червня У Краснодарському краї знову вражено Афіпський нафтопереробний завод. Куйбишевський НПЗ призупинив переробку нафти після атаки дронів. Українські військові уразили під Армянськом на півночі тимчасово окупованого Криму російську коло­ну з близько 50 вантажівок, які перевозили пальне та боєприпаси. В окупованій частині Херсонської области пошкоджено мости через Північно-Кримський канал. У Кри­му після атаки дронів пошкоджено...


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