Бойові дії 11-17 червня

11 червня У Краснодарському краї знову вражено Афіпський нафтопереробний завод. Куйбишевський НПЗ призупинив переробку нафти після атаки дронів. Українські військові уразили під Армянськом на півночі тимчасово окупованого Криму російську колону з близько 50 вантажівок, які перевозили пальне та боєприпаси. В окупованій частині Херсонської области пошкоджено мости через Північно-Кримський канал. У Криму після атаки дронів пошкоджено...
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