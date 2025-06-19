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Бойові дії 15-18 червня

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15 червня Росія у червні вже застосувала проти України 2,800 ударних безпілотників, майже 3,000  керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Російські загарбники вже третій тиждень застосовують на Сіверсь­кому напрямку хемічну зброю. 14 червня в російському Калінін­граді аґенти ГУР атакували промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенерґії до споживачів, зокрема до об’єктів російського...


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