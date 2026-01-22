Бойові дії 18-21 січня

18 січня На фронті від початку доби відбулося 69 зіткнень, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку, підвищену активність проявляє на Гуляйпільському та Костянтинівському. ЗСУ покращили тактичне положення та зачистили від росіян ділянку на Покровському напрямку. Контроля над ділянкою відновлена, росіяни позбавлені можливості використовувати її для укриття та маневру. Росія за цей тиждень застосувала проти України...
