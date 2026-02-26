Бойові дії 18-25 лютого

18 лютого Сили оборони уразили зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), пункти управління та майстерню безпілотників росіян на території самої РФ та на тимчасово захопленій території України. Село Добропілля Запорізької области перебуває під контролею Сил оборони України (СОУ) – 33-го окремого штурмового полку. Росія­ни активізували зусилля з охоплення Покровська і Мирнограда. Росіяни у тимчасово окупованому Севастополі ховають пошкоджені...