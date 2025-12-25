Close Menu
Бойові дії 19-23 грудня

By and 5 Mins Read

19 грудня Служба безпеки України (СБУ) провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. кілометрів: у невтральних водах Середземного моря повітряними безпілотниками Центру спецоперацій „Альфа“ СБУ уразила танкер так званої тіньової фльоти РФ „QENDIL“, який отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням. Дрони „Альфа“ СБУ вразили вже третю за останні тижні...


