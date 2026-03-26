Бойові дії 19-25 березня

19 березня У 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових, отже, ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої аґресії проти України. У тимчасово окупованому Севас­тополі вночі 19 березня під атакою БпЛА перебувало підприємство концерну „Алмаз-Антей“, який обслуговує техніку, що становить основу протиповітряного „щита“ Криму. Зруйновано половину будівлі. Окупаційна армія...