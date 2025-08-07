Бойові дії 2-6 серпня

2 серпня У ніч проти 2 серпня Сили оборони завдали успішних ударів по чотирьох підприємствах РФ. Під­тверджено влучання в Рязан­ський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи; успішну атаку на нафтобазу „Анна нефтепродукт“ у Воронезькій області; враження підприємства „Электроприбор“, яке спеціялізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих плат для військової техніки. Дрони СБУ вразили...