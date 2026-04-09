Бойові дії 2-8 квітня

2 квітня Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) спільно з ГУР Міноборони 2 квітня провели серію операцій проти російських військових цілей на території тимчасово окупованого Крим: уражено склад тяжких безпілотників „Оріон“, літак Ан-72П та РЛС П-37 „Меч“ ворога. „Березнева кампанія“ Сил оборони України (СОУ) стала однією з наймаштабніших за кількістю уражених стратегічних...