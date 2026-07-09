Бойові дії 2-8 липня

2 липня Підрозділи Сил оборони України (СОУ) завдали ураження по НПЗ „Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез“ у Кстово Нижньогородської области РФ. Уражена установка первинної переробки нафти АВТ-6. Окрім того, було завдане ураження по залізничному мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Також уражений командно-спостережний пункт РФ у районі Вільшаної Харківської області. Оператори БпЛА бриґади „Помста“ уразили на Гуляйпільському...
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