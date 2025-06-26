Бойові дії 22-25 червня

22 червня На фронті від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень, на п’яти напрямках точилися бої. Армія РФ завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ, де проводилися заняття, троє загиблих, 11 поранених. Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині. Розвідники ударними дронами знищили залізничні цистерни росіян з пальним на залізничній ділянці у Пологівському районі Запорізької области....
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