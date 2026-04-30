Бойові дії 23-29 квітня

23 квітня Військово-морські сили знищили безекіпажний катер росіян, який намагався наблизитися до порту в Одесі. Сили оборони України (СОУ) зірвали спроби росіян захопити Бочкове на Харківському напрямку, уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та сховище матеріяльно-технічних засобів на Донеччині, ворожий ешелон з пально-мастильними матеріялами в Луганській області й радіолокаційну станцію П-18 у районі Євпаторії. Українські дрони знищили...