Бойові дії 23-29 липня

23 липня Слов’янський і Покровський напрямки – найгарячіші. На Покровському напрямку сили росіян на окремих ділянках переважають у шість разів. На півночі Харківщини росіяни намагаються розширити зону активних бойових дій та намагаються прорватися на нових ділянках кордону. До ініціятиви PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) за рік приєдналися 29 країн, загальний обсяг їхніх внесків для поставок...
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