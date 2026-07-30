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Бойові дії 23-29 липня

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23 липня Слов’янський і Покровський напрямки – найгарячіші. На Пок­ровському напрямку сили росіян на окремих ділянках переважають у шість разів. На півночі Харків­щини росіяни намагаються розширити зону активних бойових дій та намагаються прорватися на нових ділянках кордону. До ініціятиви PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) за рік приєдналися 29 країн, загальний обсяг їхніх внесків для поставок...


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