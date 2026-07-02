Бойові дії 25 червня -1 липня

25 червня Сили безпілотних систем ЗСУ вночі уразили 38 цілей у тимчасово окупованому Криму, серед яких – засоби протиповітряної оборони, об’єкти паливно-енерґетичної інфраструктури, логістика. Генштаб уточнив результати ударів по Центру космічного (ЦКЗ) зв’язку „Владімір“ та Оренбур­зькому ГПЗ: на ЦКЗ „Владімір“ – ушкоджені головна антена комплексу (25-метрова параболічна антена) та антена на даху Голов­ного апаратно-програмного комплексу,...