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Бойові дії 25 червня -1 липня

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25 червня Сили безпілотних систем ЗСУ вночі уразили 38 цілей у тимчасово окупованому Криму, серед яких – засоби протиповітряної оборони, об’єкти паливно-енерґетичної інфраструктури, логістика. Генштаб уточнив результати ударів по Центру космічного (ЦКЗ) зв’язку „Владімір“ та Оренбур­зькому ГПЗ: на ЦКЗ „Владімір“ – ушкоджені головна антена комплексу (25-метрова параболічна антена) та антена на даху Голов­ного апаратно-програмного комплексу,...


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