Бойові дії 26 березня-1 квітня

Пожежа в порту Усть-Луга. (Фото: Радіо Свобода) 26 березня Від початку доби на фронті відбулося 59 зіткнень, найактивніше ворог діє на Костянтинівському та Покровському напрямках. В Україні за два місяці розгорнули єдину цифрову систему управління безпілотниками Mission Control в екосистемі DELTA, яка вже працює в усіх корпусах і угрупованнях військ та забезпечує швидке ухвалення рішень...