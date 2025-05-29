Бойові дії 26-28 травня

26 травня На фронті від початку доби відбулося 102 зіткнення між українськими оборонцями та російськими окупантами, майже половина – на Покровському напрямку. Дрони атакували в Єлабузі (Татарстан, РФ) завод з виробництва БПЛА типу Shahed, а також хемічне підприємство в Іванівській області. Сили оборони України з початку року знищили 6,788 артилерійських систем армії РФ. Росіяни активізувалися...